Уфимцы нашли в квартире бездыханное тело младенца

В одной из квартир девятиэтажки Ленинского района произошла трагедия. Семейная пара обнаружила труп младенца. Издание «КП-Уфа» сообщает, что малышу было всего полтора месяца.

Родители обнаружили бездыханное тело своего ребёнка 15 февраля. Испуганная семейная пара поспешила вызвать врачей и полицию. Медики осмотрели тело малыша и не нашли никаких видимых телесных повреждений.

Чтобы определить точную причину смерти малыша, тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Полиция рассмотрит все обстоятельства смерти ребёнка и расследует дело. Пока неизвестно, были ли семья, в которой погиб малыш, благополучной.