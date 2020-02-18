В РПЦ гражданских жен назвали бесплатными проститутками

Новый скандал в РПЦ и общественное осуждение вызвали слова протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских жёнах. На очередной встрече с участниками православного общества священник назвал женщин, не состоящих в официальном браке, «бесплатными проститутками». Речь религиозного деятеля вызвала волну возмущений в обществе.

Изначально собрание было посвящено вопросам о браке христианки с представителями других религий. Отрицательно высказавшись на эту тему, протоиерей коснулся и темы так называемых гражданских браков. Священник сказал, что такие женщины на самом деле не понимают, что такое брак.

Мужчины, не просящие у своих вторых половинок руку и сердце, воспринимают женщин как «временную утеху» и «не считают их за жен», заявил деятель церковный служитель. Относился бы как к жене - женился бы, говорит Смирнов. Кроме этого, мужчина подчеркнул, что институт брака в России сейчас переживает кризис.

Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает протоиерей Димитрий Смирнов

Речь священника получила отклики представителей политики, церкви. Волну возмущений можно наблюдать в социальных сетях. Известный рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил Смирнову саркастические стихотворения, адвокат и юрист Екатерина Гардон потребовала возбудить против клирика дело дело по 282-й статье УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.

Мнения среди других представителей церкви разделились. Как указывают некоторые, священнослужитель на самом деле поднял острую проблему российского общества, просто не подобрал соответствующую лексику. Сам Андрей Смирнов извиняться за слова отказался.