Стали известны причины ДТП с беременными женщинами в Башкирии

17 февраля около половины одиннадцатого 17 февраля около половины одиннадцатого автобус с беременными слетел с дороги. Несчастный случай произошёл на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Стали известны причины серьёзного ДТП. . Несчастный случай произошёл на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Стали известны причины серьёзного ДТП.

Двух беременных женщин, 28 и 39 лет, везли на осмотр в центральную районную больницу. Их сопровождала 52-летняя медработница. За рулём был 26-летний водить, который не справился с управлением и допустил опрокидывание машины с пассажирами.

Как счастью, пострадавших нет. На место происшествия была отправлена другая санитарная машина. Однако две беременные женщины и медработница доехали до пункта назначения на попутке.