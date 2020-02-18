Уфа в 2021 году примет Чемпионат мира по спортивной борьбе

Уфа вновь станет мировым спортивным центром. В столице республики в 2021 году пройдет Чемпионат мира по спортивной борьбе. Соглашение об этом подписали Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По его словам, в Башкортостане большое внимание уделяется этому направлению. На сегодняшний день борьбу в рамках федерального проекта преподают в 16 учебных заведениях, а к 2024 году дисциплину будут изучать в каждой пятой школе.