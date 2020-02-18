Уфа в 2021 году примет Чемпионат мира по спортивной борьбе

Уфа вновь станет мировым спортивным центром. В столице республики в 2021 году пройдет Чемпионат мира по спортивной борьбе. Соглашение об этом подписали Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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По его словам, в Башкортостане большое внимание уделяется этому направлению. На сегодняшний день борьбу в рамках федерального проекта преподают в 16 учебных заведениях, а к 2024 году дисциплину будут изучать в каждой пятой школе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Мы с экспертизой вышли по объекту Дворец борьбы. Уже начали находить конкурсные процедуры по выбору подрядчика. В самое ближайшее время заработает техника и мы приступим к строительству».

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России: «Сегодня мы были в школе олимпийского резерва, с тренерами, спортсменами встречались, все вам передают слова благодарности. Я убежден, что та работа, которая сегодня ведется – продолжение всех традиции, заложенных нашими старшими выдающимися тренерами».

Автор: Артур Шамсутдинов