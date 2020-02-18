В Башкирии введут изменения в «комендантский час»

В республике будет изменена продолжительность «комендантского часа». С такой инициативой выступил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Изменения коснутся только летнего сезона.

Сейчас детям до 17 лет нельзя находиться летом на улице без сопровождения взрослых с 24:00 до 6:00. Константин Толкачев заметил, что из-за отмены летнего времени темнеть стало раньше, поэтому целесообразным кажется увеличить время «комендантского часа» на один час. С 1 мая по 30 сентября без взрослых детям нельзя будет находиться с 23:00 часов вечера.

По всей стране действует единый «комендантский час» с 22:00 до 6:00. Но каждый регион в зависимости от погодных и сезонных условий может подстраивать это время по-своему. Об увеличении «комендантского времени» выступали родители, педагоги и правоохранители, так как практика показывает, что такая инициатива является эффективной при борьбе с детской преступностью.