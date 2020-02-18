"Вы тут сейчас всех перезаражаете": врач в России отказалась принять пациента с ВИЧ

Вопиющий случай произошел в поселке Ныроб Пермского края. ВИЧ-инфицированный пациент обратился в поликлинику за консультацией. Однако вместо этого он получил отказ и разглашение своего диагноза.

Больной ВИЧ находился несколько лет в колонии. После освобождения мужчина приехал в больницу, чтобы получить соответствующие препараты для терапии. Врач, узнав о диагнозе мужчины, отреагировала самым непрофессиональным образом: она отказала мужчине в приеме. "У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете" - с такими словами женщина потребовала у пациента отойти от стола. Возмущенная визитом мужчины, она покинула свой кабинет и разгласила его диагноз на всю больницу прямо в регистратуре. Об этом рассказывает член местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных Анна Каргаполь