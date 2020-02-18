"Вы тут сейчас всех перезаражаете": врач в России отказалась принять пациента с ВИЧ

Вопиющий случай произошел в поселке Ныроб Пермского края. ВИЧ-инфицированный пациент обратился в поликлинику за консультацией. Однако вместо этого он получил отказ и разглашение своего диагноза.
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Больной ВИЧ находился несколько лет в колонии. После освобождения мужчина приехал в больницу, чтобы получить соответствующие препараты для терапии. Врач, узнав о диагнозе мужчины, отреагировала самым непрофессиональным образом: она отказала мужчине в приеме. "У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете" - с такими словами женщина потребовала у пациента отойти от стола. Возмущенная визитом мужчины, она покинула свой кабинет и разгласила его диагноз на всю больницу прямо в регистратуре. Об этом рассказывает член местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных Анна Каргаполь
СПИД-центр находится в 400 км от поселка Ныроб, в котором проживает больной. Кроме этого, проделать такой маршрут он может только после подписания начальником районной полиции маршрутного листа. Начальник полиции находится более чем в 40 км от поселка. Решено, что необходимые медикаменты будут отправлять с Перми в Ныроб автобусом. Минздрав Пермского края в свою очередь сообщил, что проверит информацию про случай с врачом.