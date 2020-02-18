В Уфе женщину изнасиловали и ограбили в собственной квартире

Одна из жительниц Уфы пережила страшное происшествие. В полицию женщина обратилась с заявлением об изнасиловании и краже. Корреспонденты «КП-Уфа» рассказали, что всё произошло в собственной квартире пострадавшей.

Уфимка под неизвестным предлогом пустила в квартиру малознакомого мужчину. Гость проявил силу и надругался над женщиной, а потом обокрал. С помощью мобильного приложения преступник перевёл на свой счёт с карты женщины 77,5 тысяч рублей.

16 февраля вечером пострадавшая обратилась в полицию. Предполагаемого виновника преступления быстро нашли и доставили в отделение. Выяснило, что мужчина работает водителем в одном из популярных такси.