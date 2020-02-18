«Не из окна машины надо смотреть!»: в Башкирии чиновников призвали ходить по нечищеным тротуарам

Сегодня, 18 февраля, в администрации города Уфы прошло оперативное совещание. Главным вопросом обсуждения стала уборка территорий от снега. Главный заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов жёстко отчитал подчиненных.
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Был поднят вопрос об организации уборки улиц, дворов и общественных территорий от снега. Чиновники отчитались по каждому району, заверив, что и техники хватает, и территории убираются почти на 100%. Салават Хусаинов не был доволен оптимистичными рассказами глав районов, так как уфимцы говорят обратное.
Напомним, что с вечера 17 февраля в республике снова бушует снегопад и метель. Несмотря на усиленную уборку снега, город стоит в пробках, на тротуарах снежная каша и гололёд, который часто становится опасным для жителей Уфы. Салават Хусаинов настоятельно призвал ответственных за определенные территории лично проверять организацию уборки снега.
Фото: ufa1.ru