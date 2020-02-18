«Не из окна машины надо смотреть!»: в Башкирии чиновников призвали ходить по нечищеным тротуарам

Не из окна машины надо смотреть. Пешком сами пройдите. Это касается не только глав администраций, но и торговых предприятий, к которым не подойти, и начальников управляющих компаний. Отдельно взятому горожанину не должно быть интересно, по чьей зоне ответственности он не может идти. Чтобы оценить ситуацию, вы сами должны ходить пешком. Других вариантов нет. И со своих подчинённых требуйте такой же подход.

Салават Хусаинов, первый заместитель мэра г. Уфы