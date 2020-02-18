«Не из окна машины надо смотреть!»: в Башкирии чиновников призвали ходить по нечищеным тротуарам

Сегодня, 18 февраля, в администрации города Уфы прошло оперативное совещание. Главным вопросом обсуждения стала уборка территорий от снега. Главный заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов жёстко отчитал подчиненных.

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Был поднят вопрос об организации уборки улиц, дворов и общественных территорий от снега. Чиновники отчитались по каждому району, заверив, что и техники хватает, и территории убираются почти на 100%. Салават Хусаинов не был доволен оптимистичными рассказами глав районов, так как уфимцы говорят обратное.

Не из окна машины надо смотреть. Пешком сами пройдите. Это касается не только глав администраций, но и торговых предприятий, к которым не подойти, и начальников управляющих компаний. Отдельно взятому горожанину не должно быть интересно, по чьей зоне ответственности он не может идти. Чтобы оценить ситуацию, вы сами должны ходить пешком. Других вариантов нет. И со своих подчинённых требуйте такой же подход.

Салават Хусаинов, первый заместитель мэра г. Уфы

Напомним, что с вечера 17 февраля в республике снова бушует снегопад и метель. Несмотря на усиленную уборку снега, город стоит в пробках, на тротуарах снежная каша и гололёд, который часто становится опасным для жителей Уфы. Салават Хусаинов настоятельно призвал ответственных за определенные территории лично проверять организацию уборки снега.

Фото: ufa1.ru