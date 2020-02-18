Николай Цулыгин о победе «Салавата Юлаева»: «Ждали своего момента»

Александр Бурмистров, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Тяжелая игра была, до гола. Мы хотим быть повыше в плей-офф, они хотят быть в плей-офф. Было непросто. Никто даже не думал, попадем мы в плей-офф или нет. Все прекрасно понимали, что мы там будем».