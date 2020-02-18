Николай Цулыгин о победе «Салавата Юлаева»: «Ждали своего момента»

«Салават Юлаев» провел заключительный домашний матч в регулярном сезоне. Команда Николая Цулыгина прервала серию из двух поражений кряду, обыграв «Сочи». На данный момент гости ведут борьбу за попадание в кубковую восьмерку и матч получился непростым.

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Два периода соперники не могли открыть счет. Лишь в середине третьего отрезка Александр Кадейкин забил в большинстве, а в конце игры, когда сочинцы сняли вратаря, Линус Умарк сделал счет 2:0. Таким образом, уфимцы набрали 66 очков в 59 встречах и обеспечили себе место в кубковой восьмерке. До конца регулярки «Салават» проведет еще три игры. Следующая состоится 21 февраля в Нур-Султане. Юлаевцам будет противостоять «Барыс».

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»: «Очень хорошо начали первый период. К сожалению, не смогли перевести свою активность в голы. Во втором периоде выстояли втроем, молодцы. Потом играли терпеливо, не делая своих ошибок. Ждали своего момента. Здорово, что в большинстве забили гол».

Александр Бурмистров, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «Тяжелая игра была, до гола. Мы хотим быть повыше в плей-офф, они хотят быть в плей-офф. Было непросто. Никто даже не думал, попадем мы в плей-офф или нет. Все прекрасно понимали, что мы там будем».