Николай Цулыгин о победе «Салавата Юлаева»: «Ждали своего момента»

«Салават Юлаев» провел заключительный домашний матч в регулярном сезоне. Команда Николая Цулыгина прервала серию из двух поражений кряду, обыграв «Сочи». На данный момент гости ведут борьбу за попадание в кубковую восьмерку и матч получился непростым.
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Два периода соперники не могли открыть счет. Лишь в середине третьего отрезка Александр Кадейкин забил в большинстве, а в конце игры, когда сочинцы сняли вратаря, Линус Умарк сделал счет 2:0. Таким образом, уфимцы набрали 66 очков в 59 встречах и обеспечили себе место в кубковой восьмерке. До конца регулярки «Салават» проведет еще три игры. Следующая состоится 21 февраля в Нур-Султане. Юлаевцам будет противостоять «Барыс».