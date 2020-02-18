Жители Уфы смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ в МФЦ

С 20 февраля у жителей Уфы появится возможность пройти экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции. Бесплатно провериться уфимцы смогут в офисе МФЦ на Губайдуллина, 6. Результаты теста можно узнать через 15-20 минут после забора материала.

Один раз в месяц в офисе МФЦ будут работать медсёстры, волонтёры, консультант и психолог. Жителям города предоставят полную информацию о заболевании, о путях распространения, об особенностях и профилактики ВИЧ-инфекции. Будет предоставлена информация и о рисках заражения.

Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию является добровольным. Также каждому уфимцу гарантируется полная конфиденциальность. После проведения тестирования можно обратиться за дополнительной информацией к специалистам и врачам.