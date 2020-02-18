В Уфе девушка похитила сигареты на 19 тысяч рублей прямо перед продавщицей

16 февраля в правоохранительные органы обратились с заявлением о краже. Из популярного универсама были похищены комплекты электронных сигарет. Кража была совершена прямо перед носом сотрудников магазина.

Следствие выяснило, что около четырёх часов дня 22-летняя девушка воспользовалась моментом, когда все сотрудники магазина были заняты покупателями. Девушка схватила комплекты электронных сигарет и покинула помещение. Добыча воришки оценивается в 19 тысяч рублей.

Личность злоумышленницы быстро была установлена. Девушка живёт в Черниковке и уже привлекалась к уголовной ответственности. Воришку быстро поймали, и по факту ограбления магазина было возбуждено уголовное дело.