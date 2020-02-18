Специалисты рассказали, как правильно покупать поддержанный автомобиль

При покупке автомобиля на вторичном рынке многие покупатели ориентируются на пробег и дату выпуска машины. Результат покупки не всегда может порадовать, ведь известно, что некоторые автовладельцы умеют подделывать данные. Как не ошибиться в выборе машины с пробегом, рассказали автомобильные эксперты.

В первую очередь не нужно ориентироваться только на пробег. Вам может попасться трехлетний автомобиль с пробегом 10 тысяч км, и годовалое авто с пробегом как у трехлетнего. Как говорят специалисты, оптимальный пробег 3-летней машины — 50-60 тысяч км. 5-летний автомобиль — 90-100 тысяч км. Соответственно, пробег у годовалой машины достигает 15-20 тысяч км.

Чтобы выявить пробег по косвенным причинам, нужно посмотреть на состояние капота и салона. Если слишком много сколов на капоте и бампере, тормозные диски изношены, лобовое стекло затерто, а брелок и люфт двери затасканы, то лучше такое авто не покупать. К слову, даже такой вариант может оказаться проигрышным: владелец авто может просто подкорректировать вид машины перед продажей.