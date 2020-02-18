В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадала целая семья

18 февраля на трассе в Башкирии произошло страшное ДТП. На повороте к деревне Бузовьязы столкнулся грузовик и «Фольксваген Поло». Сообщается, что в аварии пострадала целая семья из трёх человек.

Легковой автомобиль врезался в грузовик DAF на полной скорости. Машину сильно смяло, а пассажиры и водитель были зажаты. Сотрудники МЧС проведи деблокацию пострадавших.

Мужчина и женщина, находившиеся в «Фольксваген», погибли на месте. 11-летний ребёнок срочно госпитализирован в ЦРБ Аургазинского района. Водитель грузовика не пострадал, также сообщается, что разлива топлива нет.