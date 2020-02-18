Уфимец в День влюбленных украл муляжи телефонов

В ночь 14 февраля в одном из салонов сотовой связи произошло ограбления. Неизвестный забрался в магазин, разбил витрину и попытался вынести телефоны. Однако грабителя ждало разочарование.

Камеры видеонаблюдения помогли быстро отыскать преступника. Им оказался 17-летний парень, который проживает в Благовещенском районе. Все коробки с телефонами, которые молодой человек вынес из магазина, оказались муляжами.

Сейчас парень задержан и находится под стражей. Грабитель уже был ранее судим за подобные преступления, а сейчас проверяется его причастность и к другим нераскрытым грабежам. По факту кражи телефонов из магазина возбуждено уголовное дело.