Россиянам перестанут отключать услуги ЖКХ за долги

В Госдуме рассматриваются новые изменения в законах. Намечается внесение поправок в Жилищный кодекс. Теперь должников не будут ограничивать в услугах ЖКХ.
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Инициативу внес депутат Алексей Куринный. Он подчеркнул, что изменения будут касаться горячей и холодной воды, а также отопления. По словам политика, в Госдуму поступают жалобы от людей, квартиры которых топит от должников-соседей. Помимо этого семьи должников бывают вынуждены жить в тяжелых условиях по причине неуплаты.
"КПРФ" и "Справедливая Россия" поддержали изменения в законопроекте. В "Единой России" сказали, что новшества нужно тщательно изучить. В Минстрое реформы прокомментировали так: Жилищный кодекс не нуждается в поправках.