Россиянам перестанут отключать услуги ЖКХ за долги

В Госдуме рассматриваются новые изменения в законах. Намечается внесение поправок в Жилищный кодекс. Теперь должников не будут ограничивать в услугах ЖКХ.

Инициативу внес депутат Алексей Куринный. Он подчеркнул, что изменения будут касаться горячей и холодной воды, а также отопления. По словам политика, в Госдуму поступают жалобы от людей, квартиры которых топит от должников-соседей. Помимо этого семьи должников бывают вынуждены жить в тяжелых условиях по причине неуплаты.

Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями Алексей Куринный, депутат Госдумы