В Башкирии стали известны личности погибшей в ДТП семьи

Сегодня МЧС Башкирии поделились Сегодня МЧС Башкирии поделились кадрами со страшной аварии. На трассе Уфа-Оренбург произошло столкновение грузовика и «Фольксваген Поло». В аварии погибли мужчина и женщина, а ребёнка-пассажира срочно госпитализировали. . На трассе Уфа-Оренбург произошло столкновение грузовика и «Фольксваген Поло». В аварии погибли мужчина и женщина, а ребёнка-пассажира срочно госпитализировали.

Как сообщают представители ГИБДД, грузовик остановился на запрещающий сигнал светофора. Но в этот момент сзади на полной скорости врезался легковой автомобиль «Фольксваген». В результате столкновения пассажиров и водителя «легковушки» сильно зажало.

За рулём пострадавшей машины находился 41-летний житель Кумертау, а рядом на пассажирском сидении его 35-летняя жена. К сожалению, супружеская пара скончалась на месте происшествия. Их 11-летняя дочка срочно госпитализирована в Аургазинскую ЦРБ.