В Башкирии мальчик, которого оставили в снегу родители, начал дышать сам

Стала известна новая информация о состоянии двухлетнего мальчика, которого Стала известна новая информация о состоянии двухлетнего мальчика, которого оставили замерзать в сугробе собственные родители. Напомним, трагедия произошла в селе Нугуш 10 февраля. Дедушка пострадавшего малыша рассказал корреспондентам UFA1.RU о состоянии внука. собственные родители. Напомним, трагедия произошла в селе Нугуш 10 февраля. Дедушка пострадавшего малыша рассказал корреспондентам UFA1.RU о состоянии внука.
горячие новости
Родственник мальчика рассказал, что малыша сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. У ребёнка было сильное обморожение рук и лица, так как он пробыл на улице в одной Родственник мальчика рассказал, что малыша сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. У ребёнка было сильное обморожение рук и лица, так как он пробыл на улице в одной майке и колготках всю ночь. Несмотря на тяжёлое состояние после ночи в снегу, малыш идёт на поправку. . Несмотря на тяжёлое состояние после ночи в снегу, малыш идёт на поправку.
Известно, что Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту обморожения ребёнка. Семья, в которой находился малыш, считается неблагополучной, так как и мать мальчика, и её сожитель выпивают. И в ту ночь родители оставили малыша без присмотра, а сами ушли к соседке за добавкой алкоголя.
Фото: Интернет.