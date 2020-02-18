Роскачество нашло в тушенке антибиотики

Роскачество провело проверки 23 марок тушенок. Выяснилось, что ни одна марка не соответствует ГОСТу. Более того, в продуктах были обнаружены элементы ДНК и антибиотики.

Эксперты проверяли тушеную говядину различных ценовых категорий и марок по 136 показателям. Так, в пяти марках были обнаружены следы антибиотиков. В шести марках — ДНК свиньи. В трех — ДНК курицы, и в одной — лошади. Что касается соотношения мяса и бульона, в семи марках замечено 50 % "воды".

Также специалисты изучили вкус и консистенцию продуктов. В четырех марках был обнаружен вяжущий привкус. В двух марках — посторонние запахи и привкус. И в одной марке были обнаружены привкус и запахи пищевых добавок.

Шесть марок тушенки были отмечены коричневым цветом бульона. Это может говорить о том, что из мяса не была удалена кровь. Еще в двух марках бульон был зеленоватого оттенка, что в свою очередь свидетельствует о недоброкачественном сырье. Внешний вид мяса также оставляет желать лучшего: были замечены грубые соединительные ткани, кровеносные сосуды, кусочки мясо менее 30 г, которых ГОСТ не допускает.