Жители Башкирии прокатили друга на капоте машины, крепко привязав скотчем

В социальных сетях появилось видео необычной автопрогулки. Молодые жители города Октябрьский привязали друга скотчем к капоту машины и проехались по улицам города. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое экстремальное времяпрепровождение.

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Двое молодых людей под весёлую музыку радостно приклеивают друга на капот машины. А после катаются по всему городу, делают манёвры и даже дают пять привязанному парня из другой машины. Сам приклеенный молодой человек чувствует себя очень спокойно, и будто совсем не переживает из-за возможной опасности.

Правда комментаторы социальной сети напомнили парням не только о безопасности, но еще и о том, что такими видео молодые люди показывают неправильный пример. Пользователи сети резонно отметили, что вообще не видят смысла в данном видео. Кто-то заметил, что такие экстремальные «покатушки» сделаны только ради популярности и «хайпа».

«В чем остроумие и прикол то?»

Айгуль С.

«Подвергать и себя опасности и других очень «прикольно».

Айгуль М.

«Игра на публику. Зачем подвергать себя опасности? Вроде взрослые парни».

Гуля Ф.

«Чтобы выделиться, народ особо не напрягает мозг. Лучше бы что-то полезное придумали»...

Рустам С.

Фото и видео: Соцсети.