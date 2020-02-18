Жители Уфы представили проекты для участия в Программе поддержки местных инициатив

Тимур Акбулатов, житель д. Елкибаево: «Программа думаю хорошая. Потому что помогает реализовать различные проекты. Наша администрация тоже не обо всем же может узнать, а тут инициатива исходит из народа. То есть люди сами решают, что им нужно больше. Детская площадка, которая у нас несколько лет назад была сделана по этой программе. Улица у нас в том году была отсыпана одна из самых больших – это Елкибаевская».