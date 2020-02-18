Жители Уфы представили проекты для участия в Программе поддержки местных инициатив

Отсыпка дорог, благоустройство детских площадок и ряда других социальных объектов. Жители Калининского района Уфы в этом году представили 15 проектов для участия в программе поддержки местных инициатив. Так в деревнях Карпово, Елкибаево и Самохваловка планируется отсыпать дороги на пяти улицах.
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А в двух школах района хотят приобрести резиновую крошку для спортивных площадок на территории учебных заведений. А вот жители микрорайона Шакша ожидают благоустройства сквера на берегу озера Касимовское.
Программа поддержки местных инициатив – это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы регионального и местного бюджетов и средства физических, а также юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем. 10 процентов стоимости проекта оплачивают местные жители, остальная часть финансируется государством.
Автор: Руслан Батыргареев