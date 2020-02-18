Жители Уфы представили проекты для участия в Программе поддержки местных инициатив

Отсыпка дорог, благоустройство детских площадок и ряда других социальных объектов. Жители Калининского района Уфы в этом году представили 15 проектов для участия в программе поддержки местных инициатив. Так в деревнях Карпово, Елкибаево и Самохваловка планируется отсыпать дороги на пяти улицах.

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А в двух школах района хотят приобрести резиновую крошку для спортивных площадок на территории учебных заведений. А вот жители микрорайона Шакша ожидают благоустройства сквера на берегу озера Касимовское.

Вера Пояркова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы: «Еще один из важных проектов – это приобретение теневых навесов и веранд для двух детских садов, а также приобретение окон для школы № 70. Еще один из важных наших проектов – это приобретение детских и спортивных площадок».

Программа поддержки местных инициатив – это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы регионального и местного бюджетов и средства физических, а также юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем. 10 процентов стоимости проекта оплачивают местные жители, остальная часть финансируется государством.

Тимур Акбулатов, житель д. Елкибаево: «Программа думаю хорошая. Потому что помогает реализовать различные проекты. Наша администрация тоже не обо всем же может узнать, а тут инициатива исходит из народа. То есть люди сами решают, что им нужно больше. Детская площадка, которая у нас несколько лет назад была сделана по этой программе. Улица у нас в том году была отсыпана одна из самых больших – это Елкибаевская».

Автор: Руслан Батыргареев