В Башкирии в серьезной аварии пострадали два человека

Госкомитет по ЧС сообщает об аварии на трассе в Башкирии. На автодороге Белорецк-Магнитогорск сегодня, 18 февраля, столкнулась легковая машина и «Газель». Есть информация о пострадавших.

«Део Нексиа» и «Газель» столкнулись во встречной аварии. Капот большегруза разворотило и смяло. А половина легковой машины сильно помялась.

В результате столкновения двух машин пострадали пассажиры. Два человека с различными травмами доставлены в ближайшую больницу. ГК РБ по ЧС напоминает, что в непогоду автолюбитялям стоит быть вдвойне аккуратнее, так как при сильном снегопаде возникает больший шанс попасть в ДТП.