Жители Башкирии могут принять участие в проекте «Дорога памяти»

Борис Слуцкий, пресс-секретарь УФПС Республики Башкортостан: «Принять участие в проекте может каждый житель Башкирии. Необходимо обратиться в ближайшее отделение почтовой связи с фотографией своего родственника, заполнить небольшую анкету. Фотография будет загружена в единую базу данных сайта "Дорога памяти"».