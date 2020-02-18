Жители Башкирии могут принять участие в проекте «Дорога памяти»

В России стартовал проект «Дорога памяти». Любой желающий может загрузить на официальный сайт проекта фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны. В перспективе каждый портрет станет частью мультимедийной галереи в строящемся Главном храме Вооруженных сил России.

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Партнером проекта стала «Почта России». Поэтому тем, кто не дружит с интернетом, помогут работники почты. Они отсканируют фото и вернут владельцу. Акция продлится до 31 мая.

Борис Слуцкий, пресс-секретарь УФПС Республики Башкортостан: «Принять участие в проекте может каждый житель Башкирии. Необходимо обратиться в ближайшее отделение почтовой связи с фотографией своего родственника, заполнить небольшую анкету. Фотография будет загружена в единую базу данных сайта "Дорога памяти"».

Автор: Эмиль Бассареев