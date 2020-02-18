В Зианчуринском районе выбрали самое трезвое село

Среди 15 деревень Зианчуринского района в конкурсе «Трезвое село» первое место заняла деревня Урген. Победителей районного этапа республиканского конкурса наградили денежными премиями в размере 300 тысяч рублей. Аксакалы и руководство сельской администрации развернули борьбу против спиртных напитков.

Трезвая жизнь в селе началась с приобщения молодежи к спорту. Всего в трех местных хоккейных командах занимается более 20 ребят, в смешанных командах участвуют и девушки.

Айрат Исмагилов, житель д. Урген: «Я веду здоровый образ жизни, дети тоже занимаются спортом».

Школьники также активно участвуют в спортивных играх. В спортзале Ургенской школы ребята трижды в неделю занимаются национальной борьбой. Подростки успешно выступают на районных и зональных соревнованиях. Они всегда занимают призовые места.