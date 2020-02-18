«Не дайте остаться без жилья»: жительница Уфы обратилась за помощью к Радию Хабирову

Эта история длится 5 лет и не даёт мне спокойно жить. В 2015 году я осталась без работы, мама также оказалась под сокращением и я просрочила выплаты в размере около 36000 рублей. Мы просили банк о реструктуризации, но в марте 2015 года банк прислал уведомление с требованием полностью закрыть кредит в размере 660000 рублей в 30-дневный срок. Имел право, в договоре это прописано. И обратился в суд, чтобы взыскать задолженность по кредиту и обратить взыскание на заложенное имущество. Илишевский районный суд вынес решение в пользу банка по взысканию кредита, но квартиру не тронули в связи с несоразмерностью долга по договору.

Зульфия Рахматуллина, жительница Уфы