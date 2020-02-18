«Не дайте остаться без жилья»: жительница Уфы обратилась за помощью к Радию Хабирову

Жительница Уфы Зульфия Рахматуллина может остаться без крыши над головой, как она уверена, из-за ошибки банка. Несколько лет назад ее семья взяла кредит на сотни тысяч рублей. С тех пор, по признанию женщины, вся эта история не дает ей жить.
Все началось в 2014 году. Тогда Зульфия взяла в «Инвесткапиталбанке» кредит на 4 года на сумму 700 тысяч рублей: пришлось даже заложить двухкомнатную квартиру. После года исправных платежей Зульфия потеряла работу, ее маму также сократили, и вот уже начали появляться первые задолженности по платежу.
Эта история длится 5 лет и не даёт мне спокойно жить. В 2015 году я осталась без работы, мама также оказалась под сокращением и я просрочила выплаты в размере около 36000 рублей. Мы просили банк о реструктуризации, но в марте 2015 года банк прислал уведомление с требованием полностью закрыть кредит в размере 660000 рублей в 30-дневный срок. Имел право, в договоре это прописано. И обратился в суд, чтобы взыскать задолженность по кредиту и обратить взыскание на заложенное имущество. Илишевский районный суд вынес решение в пользу банка по взысканию кредита, но квартиру не тронули в связи с несоразмерностью долга по договору.
Зульфия Рахматуллина, жительница Уфы
Наконец, в июне 2018 года исполнительные производства были окончены, и весь долг, с процентами и штрафами, выплачен. Зульфия спокойно выдохнула и надеялась больше не вспоминать все эти финансовые кошмары. Но судьба преподнесла ей неприятный подарок аккурат ко дню ее рождения.
В 2019 году банк присылает требование о расторжении договора и выплаты процентов, пеней и штрафов на 1 млн 178 тыс рублей! И подаёт на нас в суд с требованием изъять квартиру. Тогда Илишевский суд встал на нашу сторону, потому что требование о взыскании всей суммы задолженности по кредиту, которые судом были удовлетворены в 2015 году, свидетельствуют об одностороннем отказе банка от исполнения договора, в связи с чем договор считается расторгнутым, а поэтому оснований для повторного расторжения договора не имеется. Но банк выиграл апелляцию в Верховном Суде и теперь моя квартира выставлена на торги.
Зульфия Рахматуллина
Сейчас женщина надеется только на помощь главы Башкирии. Она уверена: если придать огласку этой истории, то больше никто не пострадает от произвола банков.
Радий Хабиров! Я обращаюсь к вам, как к юристу и главе Башкирии, с просьбой помочь и не дать остаться без жилья.
Зульфия Рахматуллина
Рассказ Зульфии тронул десятки людей. Они оставляют ей комментарии с контактами грамотных юристов и выражают слова поддержки. На тяжелую жизненную ситуацию женщину уже обратили внимание власти республики.