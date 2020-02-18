В Уфе школьник отравился неизвестным веществом и впал в кому

В ГКБ № 22 поступил школьник с острым отравлением. Подростка без сознания обнаружили у одного из домов в Советском районе. Издание UfacityNews.ru сообщает о том, что событие произошло 17 февраля.

В больницу школьника доставили в тяжёлом состоянии. Сейчас мальчик находится в коме. Чем именно отравился подросток, врачи пока не определили.

Известно, что мальчику 14 лет, он учится в 8 классе. Сам подросток живёт в посёлке недалеко от Уфы. В деле предстоит разобраться правоохранительным органам.