«Мечтаю жить своей жизнью»: в Башкирии появилась тренировочная квартира для инвалидов

В Башкирии, в Октябрьском, появилась необычная тренировочная квартира. Жители местного интерната для престарелых и инвалидов учатся здесь вести ежедневный быт. Ключи получают те, кто прошел обучение и готов жить самостоятельно.

Смело можно отметить как "выполнено". Пыль протерта, полы вымыты. Чистота в квартире по графику сегодня на плечах Николая Шевелева. К своим обязанностям парень относится серьезно – любит порядок. Нужно успеть всё сделать до работы.

Николай Шевелёв: «У нас есть начальник свой, он распределяет нам работу. Все что я люблю, я и делаю. Готовить, убираться. Супы, жарить картошку с салом».

Но сегодня на кухне хозяйничает Игорь Харитонов, готовит обед. Блюдо нехитрое, чисто мужское – жареная картошка. Но обещает расширить меню для любимой.

Игорь Харитонов: «Мечтаю тоже приобрести свою квартиру, семью создать, жить своей жизнью. – А возлюбленная есть? – Есть, но не в этом городе. Когда бывают длинные выходные, отпрашиваюсь и езжу в гости к ней».

И Игорь, и Николай – инвалиды с ментальными нарушениями. И эту квартиру они не снимают. Она тренировочная, чтобы научиться жить самостоятельно. Каждый день парни отмечают в дневниках, что сделали по дому, составляют список дел на следующий день, распределяют бюджет. Здесь они будут жить в течение трех месяцев.

Как различать купюры и расплачиваться в магазине, определять время, правильно звонить в экстренные службы и что говорить диспетчеру. Всему этому обитатели Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов учатся порой с нуля. Конечная цель – быть способным и готовым обустроить свой быт.

Один из главных моментов обучения самостоятельной жизни – умение готовить пищу. Два раза в неделю в интернате проходят занятия по кулинарии. Сегодня тема урока – пельмени.

С 2017 года Октябрьский дом-интернат – участник пилотного проекта по организации сопровождаемого проживания. Комплексная реабилитационная программа получила название «Крыло». В качестве тренировочной квартиры – ведомственное жилье. Участники готовятся вступить в самостоятельную жизнь, социализируются и трудоустраиваются. Восемь выпускников программы уже живут отдельно в своих квартирах.

Залия Багаутдинова, директор Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «В пилотном проекте на сегодняшний день занимается 11 человек. И несколько из них, можно сказать, уже подготовлены к самостоятельной жизни. Эти ребята достаточно социализированы, и они могут быть полноправными членами нашего общества».

Следующими жителями тренировочной квартиры станет семейная пара. Эдуард и Вера Ростовы связали себя узами брака в прошлом году. В интернате у них отдельная комната, но мечтают обзавестись своим жильем.

Вера и Эдуард Ростовы: «В дальнейшем, пока копим. Комнату эту надо украсить хорошо. – Как думаете, справитесь самостоятельно вести быт? – Да, мы справимся. Немножко трудновато будет, но ничего, все преодолеем».

Эдуард и Вера уже начинают распределять обязанности. Они, как и другие участники программы, готовы сделать следующий шаг на пути к тому, чтобы выйти в большой мир и не иметь в нем преград.