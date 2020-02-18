В Уфе женщина требовала усыпить беременную кошку

В Уфе накануне ветеринары спасли сразу несколько животных. В одну из частных клиник Инорса пришла женщина с беременной кошкой. Ее просьба привела в ужас местных сотрудников.

Ветеринары говорят: такого отношения к животным они еще на своей практике не встречали. Вечером в одну из ветеринарных клиник зашла женщина с кошкой на руках. Специалисты сразу определили, что кошка беременна, причем до рождения котят осталось не так много времени. Но когда уфимка попросила усыпить будущую мать котят вместе с малышами, местные специалисты чуть не упали в обморок.

Она пришла с криками "на кой черт она мне нужна", мол, беременная кошка это проблема. И вообще оказалась, что она хотела на день рождения британца, а сын ей эту кошку на улице нашел. Валерия Фомина, сотрудница ветеринарной клиники

В клинике есть негласный кодекс: здоровых животных здесь не усыпляют, а уж беременных - тем более. Сотрудники учреждения после долгой беседы выпроводили женщину на улицу, оставив кошку у себя.

Кошка теперь пока будет жить у нас. Ей уже сделаны первичные обработки от паразитов, повторные сделают спустя 10 дней. Сегодня за нас счет мы ей делаем необходимые прививки. Но долго мы ее здесь держать не можем, поэтому ищем кошке дом. Валерия Фомина, сотрудница ветеринарной клиники

Кошка еще совсем молодая, ее возраст составляет примерно 1-2 года. По характеру тихая и спокойная, при этом прекрасно знает про лоток. В клинике она без труда пошла в туалет куда следует.