В Уфе женщина требовала усыпить беременную кошку

В Уфе накануне ветеринары спасли сразу несколько животных. В одну из частных клиник Инорса пришла женщина с беременной кошкой. Ее просьба привела в ужас местных сотрудников.
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Ветеринары говорят: такого отношения к животным они еще на своей практике не встречали. Вечером в одну из ветеринарных клиник зашла женщина с кошкой на руках. Специалисты сразу определили, что кошка беременна, причем до рождения котят осталось не так много времени. Но когда уфимка попросила усыпить будущую мать котят вместе с малышами, местные специалисты чуть не упали в обморок.
В клинике есть негласный кодекс: здоровых животных здесь не усыпляют, а уж беременных - тем более. Сотрудники учреждения после долгой беседы выпроводили женщину на улицу, оставив кошку у себя.
Кошка еще совсем молодая, ее возраст составляет примерно 1-2 года. По характеру тихая и спокойная, при этом прекрасно знает про лоток. В клинике она без труда пошла в туалет куда следует.