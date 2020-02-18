В Башкирии на ребёнка напали бродячие собаки

О страшном инциденте сообщила мама пострадавшего ребёнка. В городе Белорецк по улице Трудовых резервов 18 февраля школьник направлялся домой, но был застигнут врасплох стаей бродячих собак. Женщина оставила жалобу на сайте Электронной приёмной органов власти РБ.
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Ребёнок возвращался из школы, когда на него напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался лишь испугом, так как к нему на помощь подоспели неравнодушные взрослые, которые находились рядом. Обеспокоенная родительница отмечает, что её ребёнок не провоцировал, не дразнил собак, а просто проходил мимо.
Женщина просит Управление ветеринарии РБ заняться вопросом бродячих собак в опасных районах. Жительница Бирска отмечает, что по улице Трудовых резервов каждый день ходят дети до школы и обратно. Не всегда рядом может оказаться прохожий, который поможет ребёнку.
Фото: Интернет.