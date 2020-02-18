В Башкирии на ребёнка напали бродячие собаки

Ребёнок возвращался из школы, когда на него напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался лишь испугом, так как к нему на помощь подоспели неравнодушные взрослые, которые находились рядом. Обеспокоенная родительница отмечает, что её ребёнок не провоцировал, не дразнил собак, а просто проходил мимо.