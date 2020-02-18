На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Законопроект о снижении НДС с 20 процентов до 15 внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщили в партии «Справедливая Россия», которая выступила с соответствующей инициативой. По мнению авторов, снижение ставки НДС позволит увеличить налогооблагаемую базу и уже на третий год принесет дополнительную прибыль и поступления в бюджет.

Напомним, ставку НДС с 18% до 20% повысили в январе прошлого года. Минфин заявлял, что рост позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей ежегодно. В течение ближайших трех лет в федеральный бюджет поступит более 2 трлн рублей, говорили в ведомстве.

НДС оплачивают юрлица на всех этапах производства и продажи товара или услуги, но затем она отражается в конечной цене. Поэтому фактически ее оплачивают конечные покупатели.