В Башкирии стало больше миллиардеров

Число миллиардеров в Башкортостане увеличилось с 7 до 9. Итоги декларационной кампании 2018 года обнародовали в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы. Напомним, в 2016 году миллиардеров насчитывалось, как и в 2016 – семь.

Почти 90 процентов налогоплательщиков отчитались о сумме до 1 млн рублей. Таковых более 227 тысяч. А вот свыше 1 миллиона заработали более 30 тысяч жителей региона.

Как сообщает ФНС, всего в минувшем году гражданами республики по представленным декларациям к возврату из бюджета предусмотрено 7,7 миллиардов рублей, к возврату в бюджет – 1 миллиард и 99 миллионов.