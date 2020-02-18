В Уфе проходит республиканский форум «Муниципалитеты – точки роста»

В Башкортостане лучшие условия для сельского туризма. Об этом сегодня заявили эксперты на республиканском форуме «Муниципалитеты – точки роста». В Уфе собрались российские учёные и управленцы, чтобы обсудить, как поднять регион на уровень выше.

По словам специалистов, нужно искать в первую очередь интересные и нестандартные решения и уже после – бюджет. Как действовать главам сельских поселений? Деревенские чиновники, по словам экспертов, сегодня должны быть почти суперлюдьми и отвечать на все вопросы – от качества дорог до уровня рождаемости.

На форум приехали новые главы сельсоветов. Они приступили к работе в сентябре прошлого года. В Башкортостане таких около 200. К слову, это одна четвёртая от общего количества.