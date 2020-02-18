В Уфе проходят бесплатные курсы для начинающих бизнесменов

В уфимском Центре занятости населения проходят бесплатные 2-недельные курсы-консультации по основам предпринимательской деятельности. В числе участников безработные граждане, студенты, пенсионеры, декретницы, а также начинающие и действующие предприниматели. Программа включает в себя основные темы по созданию и продвижению своего дела.

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Курсы завершаться предварительной защитой бизнес-планов. В дальнейшем участники курсов, чьи проекты окажутся самыми перспективными, получат финансовую помощь на продвижение. Ее размер составит 96 тысяч рублей.

Лилия Сафина, руководитель отдела маркетинга: «Первый курс – это как создать конкурентоспособный бизнес. Потом мы обучаем комплексному продвижению бизнеса, и вот сейчас у нас идет обучение бизнес-проектированию. Мы уже учимся создавать бизнес-проекты, их описывать и защищать в конечном итоге».

Юлия Ибрагимова, участница курсов: «Здесь можно расширить свой кругозор, да просто получить удовольствие от общения, от игр, которые здесь проводятся. Получить новые интересные контакты, связи, друзей».

Кроме этого, специалисты отдела профессиональной ориентации дополнительно проводят профориентационное и психологическое тестирование. На сегодняшний день курсы посещают 70 слушателей. Мероприятие продлится до 21 февраля.

Альбина Шамшеева, начальник отдела профессиональной ориентации и организационно-методической работы Центра занятости населения г. Уфы: «Для слушателей курсов по основам предпринимательской деятельности мы предлагаем такую услугу, как психологическое тестирование, направленное на исследование мотивации, интеллекта, личностных качеств, на выявление склонности к предпринимательской деятельности, стиль менеджмента, профессиональный потенциал, поведение в конфликтной ситуации, поведение в команде».

Автор: Эллина Садыкова