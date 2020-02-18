В Уфе проходят бесплатные курсы для начинающих бизнесменов

В уфимском Центре занятости населения проходят бесплатные 2-недельные курсы-консультации по основам предпринимательской деятельности. В числе участников безработные граждане, студенты, пенсионеры, декретницы, а также начинающие и действующие предприниматели. Программа включает в себя основные темы по созданию и продвижению своего дела.
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Курсы завершаться предварительной защитой бизнес-планов. В дальнейшем участники курсов, чьи проекты окажутся самыми перспективными, получат финансовую помощь на продвижение. Ее размер составит 96 тысяч рублей.
Кроме этого, специалисты отдела профессиональной ориентации дополнительно проводят профориентационное и психологическое тестирование. На сегодняшний день курсы посещают 70 слушателей. Мероприятие продлится до 21 февраля.
Автор: Эллина Садыкова