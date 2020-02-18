В Уфе проходят бесплатные курсы для начинающих бизнесменов

Лилия Сафина, руководитель отдела маркетинга: «Первый курс – это как создать конкурентоспособный бизнес. Потом мы обучаем комплексному продвижению бизнеса, и вот сейчас у нас идет обучение бизнес-проектированию. Мы уже учимся создавать бизнес-проекты, их описывать и защищать в конечном итоге».