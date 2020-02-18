В Башкирии произошёл пожар в многоэтажном жилом доме

Сегодня, 18 февраля, около двух часов дня в Салавате произошел пожар. Пламенем охватило одну из квартир девятиэтажного дома по улице Октябрьской. О чрезвычайном происшествии рассказали представители МЧС по РБ.

В момент возгорания в квартире находились дети: 11-летняя девочка, 8-летний мальчик и 17-летний парень, который и вывел своих младших из квартиры. Пока подросток стучал в соседние двери, предупреждая о пожаре, его брат и сестра вызвали пожарных. Из дома по лестничным маршам были эвакуированы 12 человек, один из которых ребёнок.