В Башкирии долг по зарплате в 2019 году составил 670 млн рублей

Размер задолженности по заработной плате за прошлый год по республике составил 670 миллионов рублей. Эти цифры сегодня озвучили на конференции. Государственная инспекция труда подвела итоги 2019 года.

Так, всего после проверок выявлено 4337 нарушений закона. Из них 33% – это вопросы оплаты и нормирования труда. В целях оперативного погашения долгов виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 19 млн рублей.

Также в следственные органы направлено 44 материала, по которым возбудили 8 уголовных дел. Большая работа проведена и по предотвращению производственного травматизма. Так, за 2019 год в республике на предприятиях произошло 133 несчастных случая. 35 из них со смертельным исходом.