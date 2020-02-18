Снежная буря парализовала движение на трассе Уфа-Стерлитамак

На трассу Уфа-Стерлитамак прямо сейчас выдвинулись силы республиканского МЧС. В районе села Толбазы в Аургазинском районе парализовано автомобильное движение. Снегопад тем временем не стихает.

Сильный снегопад застал автомобилистов в райцентре Аургазинского района. На участке трассы Р-240 в селе Толбазы произошел сильный снежный накат. Сообщение о затруднении движения в МЧС поступило от местного диспетчера ЕДДС.

Сложились воедино несколько факторов: намет снега на трассу и сильный гололед. Дорога, как можно видеть по видеозаписи, превратилась в кашу, под которой спрятался лед. На проблемный участок направлены силы местной администрации и ФКУ УпрДор "Приуралье". Также в Аургазинский район скоро прибудет оперативная группа МЧС Башкирии.