В Башкирии мужчина умер, упав с лестницы на железобетонный пол

Трагедия произошла 14 февраля на предприятии «БашРТС-Уфа». 63-летний электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообрудования лишился жизни по неосторожности. Гострудинспекция начала расследования чрезвычайного происшествия.

Как известно, мужчина передвигался по стационарным лестницам. Однако в какой-то момент оступился и сорвался на железобетонный пол. Работник предприятия получил серьёзную травму головы.

От полученной травмы мужчина скончался. Точные причины случившегося ещё предстоит установить следствию. В обстоятельствах несчастного случая пообещали разобраться в Гострудинспекции.