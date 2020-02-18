В Башкирии мужчина умер, упав с лестницы на железобетонный пол

Трагедия произошла 14 февраля на предприятии «БашРТС-Уфа». 63-летний электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообрудования лишился жизни по неосторожности. Гострудинспекция начала расследования чрезвычайного происшествия.
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Как известно, мужчина передвигался по стационарным лестницам. Однако в какой-то момент оступился и сорвался на железобетонный пол. Работник предприятия получил серьёзную травму головы.
От полученной травмы мужчина скончался. Точные причины случившегося ещё предстоит установить следствию. В обстоятельствах несчастного случая пообещали разобраться в Гострудинспекции.
Фото: Интернет.