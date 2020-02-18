Дальнобойщик, перекрывший центр Москвы в знак протеста, вынужден жить в Уфе без денег

Дальнобойщик Виктор Синебрюхов, перекрывший 24 января центр Москвы, вынужден жить в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мужчине урезали зарплату и не выдают груз.

История Виктора Синебрюхова стала известна несколько недель назад после его эксцентричной акции в самом сердце Москвы. Мужчина перекрыл улицу Бауманскую, чтобы привлечь внимание общественности к своей проблеме. Синебрюхов родов из Новокузнецка, воспитывает семерых детей, все они - несовершеннолетние.

В прошлом ноябре мужчину нашел работу в компании "Транспортные технологии". Условия устроили, работодатель обещал платить зарплату в районе 50-60 тысяч. Так и было три месяца, пока после Нового года мужчина не увидел на счету всего 13 тысяч рублей. В офисе ему объяснили, что все в порядке, а цифра на его банковском счету - это действительно вся его зарплата. Мужчина пригрозил в этот же момент бросить грузовик на трассе, чем только рассмешил своих начальников.

Тогда Виктор решил добраться до центра Москвы, где и располагался офис фирмы его работодателя. Москва была по пути: дальнобойщик вез бананы из Санкт-Петербурга в Омск. Дорогу он перекрыл буквально на полчаса. Полицейские помогли ему развернуть автомобиль обратно, составили протокол за повреждение трамвайных путей, а начальники в то же время выплатили часть долги и даже выдали премию. Тем временем компанией заинтересовали в Следственном комитете России и Роструде.