Аварии, пробки и перекрытие дорог: на Башкирию обрушился сильный снегопад

Уфа встала в 10-балльных пробках. В республику вернулась снежная погода, к тому же с сильным ветром. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра будет идти мокрый снег с дождем, поднимется метель.

На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Местами порывы ветра могут достигать 20 м/с. В связи с обильным снегопадом мэрия Уфы ввела ограничение въезда в город для грузового транспорта с 21:00. По уточненным данным, большегрузам невозможно будет проехать по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

На борьбу со снегом на дорогах республиканского значения и федеральных трассах вышли более 500 единиц спецтехники. Также более 300 единиц техники работают в Уфе. В Аургазинском, Кармаскалинском и Белебеевском районах днем было затруднено движение – зафиксированы перемёт дорожного полотна, гололед.