Радий Хабиров поздравил студентов Башкортостана с Днём российских студотрядов

Один на десять девчат. Радий Хабиров рассказал, как проходило его участие в студенческих отрядах. Сегодня Глава республики пообщался с участниками нынешнего движения на встрече в честь их праздника. В Башкортостане действует около 70 рабочих групп, которые временно трудоустраиваются по всей стране.
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Под стук молотка они символично закрывают свой второй трудовой семестр. Студенты аграрного вуза не без гордости говорят: они ударно потрудились. Фадис Бикбулатов со своим отрядом был в городе Тобольске, где участвовал в строительстве завода.
Они работали не только строителями, но и проводниками, вожатыми, снегоуборщиками. Общее число отрядов в республике достигает 70, а количество бойцов – свыше 2000. Поздравить их с профессиональным праздником пришел Радий Хабиров, который поделился воспоминаниями о своей молодости и работе в стройотрядах. 2 года подряд будущий глава региона по распределению попадал в Нефтекамск.
На встрече многие комиссары студотрядов рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Это и нежелание муниципалитетов оказывать бойцам содействие, и порой недостаток финансирования. Глава Башкортостана пообещал решить эти проблемы на законодательном уровне. Например, предусмотреть льготы и заинтересовать предприятия в предоставлении временных рабочих мест.
«Российские студенческие отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
Датой начала развития движения современных студенческих отрядов следует считать 17 февраля 2004 года. Однако в Башкортостане отделение функционирует всего 5 лет.
День российских студенческих отрядов – это праздник людей с горящими глазами и сердцами. Сегодня наградили не только действующих бойцов, но и ветеранов, которые стояли у истоков этого движения в советские годы.
В завершение праздника состоялась церемония передачи переходящего знамени студенческих отрядов. Эстафету от Башкирского медуниверситета принял Уфимский нефтяной, который в этом году будет проводить слет ветеранов. По словам Радия Хабирова, работа в студотрядах – это возможность проявить свои лучшие качества. И в скором времени это движение должно так же, как и в советские годы, занять достойное место в экономике республики.
Автор: Артур Шамсутдинов