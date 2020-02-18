Андрей Назаров раскритиковал правительство Башкирии за недостаточное освоение бюджета

Андрей Назаров раскритиковал правительство республики за просчеты, допущенные в освоении бюджетных средств. В минувшем году на нацпроекты пошло около 92% выделенных денег. Порядка 2 млрд так и остались в казне, поскольку чиновники не успели во время провести все процедуры.
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Об этом речь зашла на президиуме Правительства, где были поставлены цели на текущий год. Так, в 2020 на реализацию нацпроектов будет направлено порядка 30 млрд рублей. По словам первого заместителя Премьер-министра Правительства, необходимо усилить исполнительскую дисциплину для достижения целевых показателей.
Андрей Назаров отметил, что прошлый год в целом для республики можно охарактеризовать крупной стройкой и вводом значительного количества новых социально-значимых объектов. Это 21 школа, 22 детских сада, 2 детские поликлиники, 33 ФАПа и не только. По его словам, таких масштабов строительства не было в Башкортостане уже много лет.