Андрей Назаров раскритиковал правительство Башкирии за недостаточное освоение бюджета

Андрей Назаров раскритиковал правительство республики за просчеты, допущенные в освоении бюджетных средств. В минувшем году на нацпроекты пошло около 92% выделенных денег. Порядка 2 млрд так и остались в казне, поскольку чиновники не успели во время провести все процедуры.

Об этом речь зашла на президиуме Правительства, где были поставлены цели на текущий год. Так, в 2020 на реализацию нацпроектов будет направлено порядка 30 млрд рублей. По словам первого заместителя Премьер-министра Правительства, необходимо усилить исполнительскую дисциплину для достижения целевых показателей.

Мы с вами считали, что выходим на цифру 99%, а сейчас 91,6%. Это большая разница – в 10% почти. Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан