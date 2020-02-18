В Башкирии родители и чиновники сдали ЕГЭ

Сегодня в Башкортостане родители сдавали ЕГЭ. Акция проходит четвертый год подряд по инициативе Рособрнадзора и Министерства просвещения России и направлена на то, чтобы показать, как проходит экзамен. В Уфе ЕГЭ по истории сегодня писали чиновники.

Глава Минобразования и науки Башкортостана Айбулат Хажин улыбается сразу после сдачи родительского ЕГЭ. Говорит, что писать тест по истории оказалось непросто, но итоговый результат – пятерка. Набрал 16 баллов из 25 возможных. Теперь министр знает, что можно посоветовать школьникам.

Сложный, честно скажу. Русский язык и математика, то, что до этого сдавали, попроще давалось. В целом с заданиями справился, по баллам посмотрел: порог преодолел между четверкой и пятеркой. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В акции участвовали как родители, так и дети. Какие именно были вопросы в экзаменационном листе, сообщать запрещено. Таковы требования организаторов – Рособрнадзора и Минпросвещения и науки России. Важна и моральная подготовка, говорят взрослые.

Кроме Уфы, акция прошла и в муниципалитетах Башкортостана. В Балтачевском районе проверял свои знания и глава Ильгиз Субушев, и еще 40 родителей.

Сам ЕГЭ в Башкортостане будут сдавать около 20 тысяч учащихся, в том числе полторы тысячи выпускников прошлых лет. Экзамен пройдет 25 мая. Поэтому в этом году школам рекомендовали провести последний звонок 23 мая.