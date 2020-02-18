В Башкирии благодаря господдержке супруги открыли производство детских кроваток

Семья Нигматуллиных из Туймазинского района благодаря адресной социальной помощи нуждающимся открыла свой бизнес. Начинающие предприниматели – муж и жена – теперь производят детские кроватки. Они завлекли покупателя не только качеством, но и невысокой стоимостью и стали популярны по всей стране.
горячие новости
Теперь они не только муж и жена, но и коллеги. Их семейный бизнес начался в прошлом году. Елена и Артур Нигматуллины воспитывают троих детей. Глава семьи прошлым летом смастерил для дочки кровать в форме дома. После того, как фотографию детской выложили в социальные сети, пошли первые заказы. На покупку необходимых станков денег у многодетной семьи не было. Из соцзащиты они узнали о субсидиях для начинающих бизнесменов. Собрали документы и получили поддержку от государства в размере 100 тысяч рублей.
На этих станках они производят до 6 детских кроваток в день. Все детали из массива дерева. Начинающие предприниматели создали новые рабочие места. Так, местный житель Ильнур Зиганшин теперь работает плотником в своем селе.
Перед покраской поверхность всех деталей шлифуют, затем проводят грунтовку. Краска для детей безопасная и не имеет токсичного запаха.
Реализовать бизнес удалось благодаря программе адресной социальной помощи нуждающимся. Так, в этом году финансирование увеличили до 426 миллионов рублей. Поддержку от государства могут получить малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане республики, которые хотят заниматься бизнесом, в том числе самозанятые. Желающие освоить новую профессию по этой же программе могут рассчитывать на 30 тысяч рублей. О том, как получить поддержку, можно узнать в филиалах соцзащиты, в МФЦ или в межрайонных центрах «Семья» уже с 24 февраля. Там же помогут оформить документы на выплаты и проконсультируют.
Автор: Айгуль Резяпова