В Башкирии благодаря господдержке супруги открыли производство детских кроваток

Семья Нигматуллиных из Туймазинского района благодаря адресной социальной помощи нуждающимся открыла свой бизнес. Начинающие предприниматели – муж и жена – теперь производят детские кроватки. Они завлекли покупателя не только качеством, но и невысокой стоимостью и стали популярны по всей стране.

Теперь они не только муж и жена, но и коллеги. Их семейный бизнес начался в прошлом году. Елена и Артур Нигматуллины воспитывают троих детей. Глава семьи прошлым летом смастерил для дочки кровать в форме дома. После того, как фотографию детской выложили в социальные сети, пошли первые заказы. На покупку необходимых станков денег у многодетной семьи не было. Из соцзащиты они узнали о субсидиях для начинающих бизнесменов. Собрали документы и получили поддержку от государства в размере 100 тысяч рублей.

Елена Нигматуллина, предприниматель: «В мае нам сказали, что мы проходим по этой программе и нам выделяют 100 тысяч рублей. На эти деньги мы купили очень много станков, которые непосредственно нужны нам для производства. Это торцовочная пила, циркулярная пила, рейсмусовый станок, который делает детали ровными».

На этих станках они производят до 6 детских кроваток в день. Все детали из массива дерева. Начинающие предприниматели создали новые рабочие места. Так, местный житель Ильнур Зиганшин теперь работает плотником в своем селе.

Ильнур Зиганшин, плотник: «Пропускаем через фуганок через, рейсмус, после чего уже торцуем, снимаем фрезу детали, потом по шаблону делаем отверстия и на станке рассверливаем их».

Перед покраской поверхность всех деталей шлифуют, затем проводят грунтовку. Краска для детей безопасная и не имеет токсичного запаха.

Артур Нигматуллин, предприниматель: «Так как мы делаем детские кровати, мы используем краски только на водной основе, они не пахнут, они сделаны из воды и красителей, т.е. после того, как они наносятся, поляризуются, они абсолютно безвредные. Кровать обычно грызут маленькие дети, они могут их даже попробовать, если в рот попадет, ничего страшного не произойдет».

Реализовать бизнес удалось благодаря программе адресной социальной помощи нуждающимся. Так, в этом году финансирование увеличили до 426 миллионов рублей. Поддержку от государства могут получить малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане республики, которые хотят заниматься бизнесом, в том числе самозанятые. Желающие освоить новую профессию по этой же программе могут рассчитывать на 30 тысяч рублей. О том, как получить поддержку, можно узнать в филиалах соцзащиты, в МФЦ или в межрайонных центрах «Семья» уже с 24 февраля. Там же помогут оформить документы на выплаты и проконсультируют.