«Сами ещё удивляемся»: в Башкирии супруги забрали из детского дома сразу троих детей

В Бураевском районе семейная пара забрала из детского дома сразу троих детей – мальчика и двух девочек. Ялаловы не смогли разлучить сестёр с младшим братом. У самих супругов есть взрослая дочь, которая уже вышла замуж.
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На фотографиях – дружное семейство. Так сразу и не скажешь, что дети приёмные. Руслан, Эвелина и Аделина – кровные родственники. Вместе жили в детском доме. Вместе их и забрали в одну семью. Айвар и Дуся Ялаловы пришли за будущим сыном, но получилось наоборот – их выбрала дочка.
Айвар и Дуся воспитали родную дочь, выдали замуж. Уже появились и внуки. Кажется, Ялаловы привыкли жить ради кого-то.
Теперь уроки делают всегда вместе. Дуся – не только мама и бабушка со стажем, ещё и учительница. 25 лет проработала педагогом.
В семье Ялаловых дети больше 4 лет. Уже как родные. Видно, что уезжать точно никуда не хотят. И рядом с родительским домом в дереве построили свой маленький домик-штаб.
Сегодня в Бураевском районе 85 детей сирот. Большинство – 63 ребёнка – воспитываются в опекунских, приёмных и патронатных семьях.
Приёмный ребёнок – это работа над собой, это непросто. Но Ялаловым и Зайникеевым повезло. Они вместе катаются на снегоходе. Вместе кормят кур и овец. Вместе – теперь главное слово. Вместе с мамой и папой оказалось лучше, чем в казённом учреждении. И может слова благодарности в их доме звучат не каждый день, больше говорят их поступки.
Автор: Лилия Курбанова