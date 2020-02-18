«Сами ещё удивляемся»: в Башкирии супруги забрали из детского дома сразу троих детей

В Бураевском районе семейная пара забрала из детского дома сразу троих детей – мальчика и двух девочек. Ялаловы не смогли разлучить сестёр с младшим братом. У самих супругов есть взрослая дочь, которая уже вышла замуж.

На фотографиях – дружное семейство. Так сразу и не скажешь, что дети приёмные. Руслан, Эвелина и Аделина – кровные родственники. Вместе жили в детском доме. Вместе их и забрали в одну семью. Айвар и Дуся Ялаловы пришли за будущим сыном, но получилось наоборот – их выбрала дочка.

Мы увидели маму и папу наших, которые сейчас. Я подбежала и попросилась в гости. Эвелина Зайникаева

Так получилось, ладно берём двоих. А как сказали, ещё братик, как родного братика бросить там? Тем более такой бедненький, худенький, как и сейчас. Больной был весь. Забрали, приехали. Сами ещё удивляемся. Значит, так должно было быть. Дуся Ялалова

Айвар и Дуся воспитали родную дочь, выдали замуж. Уже появились и внуки. Кажется, Ялаловы привыкли жить ради кого-то.

Теперь уроки делают всегда вместе. Дуся – не только мама и бабушка со стажем, ещё и учительница. 25 лет проработала педагогом.

В семье Ялаловых дети больше 4 лет. Уже как родные. Видно, что уезжать точно никуда не хотят. И рядом с родительским домом в дереве построили свой маленький домик-штаб.

Сегодня в Бураевском районе 85 детей сирот. Большинство – 63 ребёнка – воспитываются в опекунских, приёмных и патронатных семьях.

Ведётся учёт замещающих родителей. Они встают на учёт, собирают документы. И затем уже мы оказываем консультацию, помогаем в подборе ребёнка. Из Шабаевского, также привозим из других районов. Айгуль Муслимова, главный специалист органа опеки и попечительства администрации Бураевского района

Приёмный ребёнок – это работа над собой, это непросто. Но Ялаловым и Зайникеевым повезло. Они вместе катаются на снегоходе. Вместе кормят кур и овец. Вместе – теперь главное слово. Вместе с мамой и папой оказалось лучше, чем в казённом учреждении. И может слова благодарности в их доме звучат не каждый день, больше говорят их поступки.