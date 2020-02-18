В Уфе прошли отборочные соревнования по биатлону на первенство Европы среди юниоров

В Уфе прошли всероссийские соревнования по биатлону, отборочные на первенство Европы среди юниоров. В столице республики состязались 195 перспективных молодых биатлонистов из 25 регионов страны. Спортсмены соревновались в спринте.
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У мужчин дистанция составила 10 километров, у женщин – 7 с половиной. Отметим, что ни одному участнику не удалось выиграть два раза. В первый день победы праздновали Кирилл Бажин и Анастасия Халиуллина. Во второй Кирил Ануфриев и Анастасия Кайшева. Лучшие результаты за два соревновательных дня среди башкирских биатлонистов показала Мария Дубровская, она остановилась в шаге от попадания в десятку сильнейших.
Также в рамках всероссийского старта прошли смешанные эстафеты. Спортсмены из Башкортостана сумели показать шестой результат. Гонка в таком формате пройдет в рамках чемпионат Европы, который состоится с 11 по 15 марта в австрийском Хохфильцине.