В Уфе прошли отборочные соревнования по биатлону на первенство Европы среди юниоров

Анна Григорьева, участница соревнований /Красноярск/: «Хочу сказать, что в том сезоне я бежала гораздо быстрее. Обычно всегда одна из лучших по ходу, но в этом году не могу выйти на пик формы. Вообще трасса в Уфе нравится, она одна из самых тяжелых. Здесь нужно быть хорошо готовой».