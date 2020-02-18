В Башкирии прошли соревнования по скалолазанию

Лучшие скалолазы Приволжского округа собрались в Салавате. Соревнования в третий раз прошли во дворце спорта «Нефтехимик». В первенстве и чемпионате приняли участие более 250 человек.

В этом году скалолазание будет впервые представлено на Олимпиаде, и, конечно, все соревнования, проводимые в 2020-м, воспринимаются именно через призму игр в Токио. Более того, уже в 2024-м будут отдельные зачеты по различным дисциплинам, например, в скорости. По итогам минувших соревнований сборная республики в лазании на трудность завоевала 10 наград, а в скорости – 9. Как результат первое общекомандное место в обеих дисциплинах.