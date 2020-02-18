Радий Хабиров объявил о старте конкурса на символ Фольклориады 2020

В Башкирии стартовал конкурс на символ Фольклориады 2020. Он будет использоваться наряду с символикой CIOFF®2020. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в Instagram.

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Радий Хабиров подчеркнул, что данная задача очень ответственная. С этим символом будут ассоциировать Республику Башкортостан. Работы принимаются до 31 марта.

География участия в конкурсе не ограничена, но хотелось бы, чтобы побольше заявок было от наших авторов.

Радий Хабиров

Победителя официально пригласят на торжественную церемонию открытия Vl Всемирной фольклориады, которая состоится 18 июля в Уфе. Конкурсные работы с аннотацией принимаются на электронный адрес: symbol@folkloriada2020.com.