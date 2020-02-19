В Башкирии экс-директора фирмы осудят за мошенничество

В Прокуратуру Илишевского района по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Агидель». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.
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Бывший директор допустил задержку выплаты заработной платы с января по апрель 2019 года. Сумма задолженности составила более 290 тысяч рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.
Прокуратура района добилась судебного решения об обязании организации вернуть незаконно полученную субсидию в республиканский бюджет. Решение суда исполнено в полном объеме. Уголовное дело направлено Илишевский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: Интернет.