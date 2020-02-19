В Башкирии экс-директора фирмы осудят за мошенничество

Кроме того, фирма получила субсидию республиканского Министерства сельского хозяйства в размере свыше 670 тысяч рублей на возмещение части затрат на приобретение жатки кукурузной стоимостью почти 2 млн рублей. Компания не выполнила условий договоренности о покупке отечественного оборудования и приобрела её у иностранной компании.

пресс-служба Прокуратуры Башкирии