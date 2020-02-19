В Башкирии экс-директора фирмы осудят за мошенничество

В Прокуратуру Илишевского района по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Агидель». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

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Бывший директор допустил задержку выплаты заработной платы с января по апрель 2019 года. Сумма задолженности составила более 290 тысяч рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.

Кроме того, фирма получила субсидию республиканского Министерства сельского хозяйства в размере свыше 670 тысяч рублей на возмещение части затрат на приобретение жатки кукурузной стоимостью почти 2 млн рублей. Компания не выполнила условий договоренности о покупке отечественного оборудования и приобрела её у иностранной компании.

пресс-служба Прокуратуры Башкирии

Прокуратура района добилась судебного решения об обязании организации вернуть незаконно полученную субсидию в республиканский бюджет. Решение суда исполнено в полном объеме. Уголовное дело направлено Илишевский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Интернет.