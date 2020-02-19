«Избивала поленом и кулаками»: жительницу Башкирии осудили за жестокое обращение с ребенком

Женщина злоупотребляла спиртным и не выполняла обязанности по воспитанию 13-летнего сына. В декабре 2018 года она ударила ребенка поленом, так как он не выключил телевизор. Похожий случай произошел в марте прошлого года - женщина избила мальчика сапогом из-за конфликта в школе.