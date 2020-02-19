«Избивала поленом и кулаками»: жительницу Башкирии осудили за жестокое обращение с ребенком

Суд вынес приговор 37-летней жительнице Благовещенска. Женщина жестоко обращалась со своим малолетним сыном. Подробности произошдшего рассказали в Благовещенской межрайонной прокуратуре.

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Женщина злоупотребляла спиртным и не выполняла обязанности по воспитанию 13-летнего сына. В декабре 2018 года она ударила ребенка поленом, так как он не выключил телевизор. Похожий случай произошел в марте прошлого года - женщина избила мальчика сапогом из-за конфликта в школе.

В июне прошлого года юноша пытался забрать свой телефон из рук матери, однако горе-мать избила ребенка кулаком по голове. Медики диагностировали у него сотрясени мозга.

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 320 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

пресс-служба Благовещенской межрайонной прокуратуры

Фото: Интернет.