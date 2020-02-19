Многодетный отец из Башкирии надругался над 13-летней дочерью

Накануне в Абзелиловском районе произошел вопиющий случай. 13-летняя школьница стала жертвой насильника. В совершении чудовищного преступления подозревается 38-летний отец девочки.
горячие новости
В пятницу, 14 февраля, в дежурную часть пришла женщина. Она заявила, что полчаса назад ее супруг надругался над их дочерью. Об этом сообщает издание В пятницу, 14 февраля, в дежурную часть пришла женщина. Она заявила, что полчаса назад ее супруг надругался над их дочерью. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник. , ссылаясь на собственный источник.
На место ЧП незамедлительно направились полицейские. Многодетного отца поместили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Потерпевшая является ученицей 7-го класса местной школы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.