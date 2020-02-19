Многодетный отец из Башкирии надругался над 13-летней дочерью

В пятницу, 14 февраля, в дежурную часть пришла женщина. Она заявила, что полчаса назад ее супруг надругался над их дочерью. Об этом сообщает издание В пятницу, 14 февраля, в дежурную часть пришла женщина. Она заявила, что полчаса назад ее супруг надругался над их дочерью. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник. , ссылаясь на собственный источник.