В Башкирии сотрудники ДПС спасли замерзающего на трассе незрячего инвалида

Поздним вечером в Салаватском районе Башкирии инспекторы ГИБДД спасли замерзающего на трассе незрячего мужчину. Он стоял слишком близко к дороге. Изначально сотрудникам ДПС показалось, что пешеход пьян, однако выяснилось, что это не так.

Мужчина оказался незрячим инвалидом. В одиночку он пытался добраться из Челябинской области в Малояз. Ему должны были сделать операцию, а сопровождающих у инвалида не было. Об этом написали в газете «На земле Салавата».

Мужчина стоял на самом краю дороги и в темноте пытался ловить попутный транспорт. Мы сначала подумали, что, скорее всего, нетрезвый, могут ведь задавить, он практически стоял на дороге. Салават Садриев, сотрудник ДПС