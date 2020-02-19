В Башкирии сотрудники ДПС спасли замерзающего на трассе незрячего инвалида

Поздним вечером в Салаватском районе Башкирии инспекторы ГИБДД спасли замерзающего на трассе незрячего мужчину. Он стоял слишком близко к дороге. Изначально сотрудникам ДПС показалось, что пешеход пьян, однако выяснилось, что это не так.
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Мужчина оказался незрячим инвалидом. В одиночку он пытался добраться из Челябинской области в Малояз. Ему должны были сделать операцию, а сопровождающих у инвалида не было. Об этом написали в газете «На земле Салавата».
Мужчина уже стал замерзать и совсем было отчаялся, но тут на его удачу появился экипаж ДПС. Дорожные полицейские отогрели мужчину и довезли до больницы